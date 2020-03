Beweeg mee voor Rode Neuzen Dag en OverKop!

Meteen deelnemen? Schrijf je hier in!

Samen 40.075 km voor Rode Neuzen Dag - OverKop!

Door de coronamaatregelen wordt de weerbaarheid van jongeren extra op de proef gesteld. Daarom roept Rode Neuzen Dag en de organisatie Moving Lives op om samen de wereld rond te stappen, in totaal 40.075 kilometer (omtrek van de wereld rond de evenaar). Beweeg mee en zamel geld in voor het Rode Neuzen Fonds dat laagdrempelige hulp voorziet voor jongeren in OverKop-huizen.

Blijf tijdens de coronacrisis fit en gezond en doe mee door te wandelen, lopen of fietsen bij jou in de buurt! Jouw inspanningen worden automatisch zichtbaar op het platform via activity tracking op je smartphone. Meer info vind je hier! #rodeneuzendagtegencorona

In een OverKop-huis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je fysiek (na de coronamaatregelen) of online een luisterend oor vindt en beroep kan doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen. OverKop wil jongeren laagdrempelig helpen weerbaarder te worden: nu en na de coronamaatregelen. 

Beweeg mee!