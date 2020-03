Wie wil jij bedanken?

Jongeren helpen jongeren

Jongeren kunnen niet alleen leren van experts, maar ook van elkaar. De komende weken getuigen verschillende jongeren over hoe zij de coronamaatregelen beleven, welke behoeftes ze hebben en hoe ze daarmee omgaan. Zo weten jongeren dat ze niet alleen zijn.

Jongeren kunnen ook door #RodeNeuzenDagTegenCorona mee te nemen op hun socials of op de Facebookpagina van Rode Neuzen Dag mensen bedanken met een leuke foto of video: de leerkracht die er ondanks de afstand toch is, een zorgverlener die iemand uit de familie of vriendenkring helpt, een vriend die flauwe moppen stuurt en zorgt voor een lach op je gezicht.

Vlogster Stien Edlund geeft alvast het goede voorbeeld en zet haar schouders mee onder het initiatief. Stien gaat een vlog maken waarin ze haar vrienden en familie bedankt, die vanaf vrijdagavond 27/03 te zien zal zijn op haar TikTok met verwijzing naar #RodeNeuzenDagTegenCorona.